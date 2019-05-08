Прогноз погоди на 9 травня: кілька областей-щасливчиків проведуть день без дощів

Погода в Україні у четвер, 9 травня, буде дощовою і не дощовою одночасно. На Заході, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Вінниччині погода триматиметься сухою. А от на решті території України поливатимуть дощі.

Повітря прогріється до +14...+18 градусів. А на Сході та Півночі температура підскочить навіть до +20 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вночі буде вже не так тепло. Температура опуститься до +5...+9 градусів, на Сході – до +7...+13 градусів. Найхолодніша ніч буде на Заході – +1...+5 градусів, подекуди заморозки 0...-3 градуси.

У Києві 9 травня буде сонячним та теплим – до +15...+18 градусів. Проте є ймовірність, що ввечері падатиме дощ.

Прогноз погоди на четвер, 9 травня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +17…+19

Полтава – +15…+17

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 9 травня // Укргідрометцентр