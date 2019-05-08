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      Прогноз погоди на 9 травня: кілька областей-щасливчиків проведуть день без дощів

      46 Читать новость на русском
      Погода 9 травня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 9 травня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 9 травня, буде дощовою і не дощовою одночасно. На Заході, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Вінниччині погода триматиметься сухою. А от на решті території України поливатимуть дощі.

      Повітря прогріється до +14...+18 градусів. А на Сході та Півночі температура підскочить навіть до +20 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

      Вночі буде вже не так тепло. Температура опуститься до +5...+9 градусів, на Сході – до +7...+13 градусів. Найхолодніша ніч буде на Заході – +1...+5 градусів, подекуди заморозки 0...-3 градуси.

      У Києві 9 травня буде сонячним та теплим – до +15...+18 градусів. Проте є ймовірність, що ввечері падатиме дощ. 

      Прогноз погоди на четвер, 9 травня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +17…+19

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +20…+22

      Харків – +19…+21

      Київ – +14…+16


      Прогноз погоди на 9 травня // Укргідрометцентр

      blog_ava
      Чи потрібне українцям свято 9 травня? Ваша думка
      сьогодні
      13014
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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