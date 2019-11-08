Прогноз погоды на 9 ноября: потеплеет до плюс 17, дожди – разве ночью

Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет теплой и в основном сухой днем (ночью и утром могут быть дожди), а вот ветер усилится.

"И снова потепление! На выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы", – пишет в фейсбуке украинская синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +14... +19 градусов, а в южных регионах будет достигать +22 градусов.

Дожди будут на Западе, Севере и в Центре. Впрочем, ожидать осадки можно ночью и утром, днем ​​будет более-менее сухо.

Может усилиться ветер – с юго-востока.

В Киеве – дождь ночью и утром, ветер порывистый, температура воздуха примерно в 15 – 17 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 9 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +17... +19

Львов – +15... +17

Ивано-Франковск – +15... +17

Тернополь – +15... +17

Черновцы – +16... +18

Хмельницкий – +14... +16

Луцк – +14... +16

Ровно – +15... +17

Житомир – +15... +17

Винница – +16... +18

Одесса – +18... +20

Николаев – +18... +20

Херсон – +17... +19

Симферополь – +18... +20

Кропивницкий – +15... +17

Черкассы – +15... +17

Чернигов – +13... +15

Сумы – +11... +13

Полтава – +14... +16

Днепр – +15... +17

Запорожье – +17... +19

Донецк – +15... +17

Луганск – +12... +14

Харьков – +11... +13

Киев – +15... +17



Прогноз погоды на 9 ноября от Укргидрометцентра