Прогноз погоды на 9 ноября: потеплеет до плюс 17, дожди – разве ночью
Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет теплой и в основном сухой днем (ночью и утром могут быть дожди), а вот ветер усилится.
"И снова потепление! На выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы", – пишет в фейсбуке украинская синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +14... +19 градусов, а в южных регионах будет достигать +22 градусов.
Дожди будут на Западе, Севере и в Центре. Впрочем, ожидать осадки можно ночью и утром, днем будет более-менее сухо.
Может усилиться ветер – с юго-востока.
В Киеве – дождь ночью и утром, ветер порывистый, температура воздуха примерно в 15 – 17 градусов тепла.
Прогноз погоды на субботу, 9 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +17... +19
Львов – +15... +17
Ивано-Франковск – +15... +17
Тернополь – +15... +17
Черновцы – +16... +18
Хмельницкий – +14... +16
Луцк – +14... +16
Ровно – +15... +17
Житомир – +15... +17
Винница – +16... +18
Одесса – +18... +20
Николаев – +18... +20
Херсон – +17... +19
Симферополь – +18... +20
Кропивницкий – +15... +17
Черкассы – +15... +17
Чернигов – +13... +15
Сумы – +11... +13
Полтава – +14... +16
Днепр – +15... +17
Запорожье – +17... +19
Донецк – +15... +17
Луганск – +12... +14
Харьков – +11... +13
Киев – +15... +17
Прогноз погоды на 9 ноября от Укргидрометцентра