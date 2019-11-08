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      Прогноз погоды на 9 ноября: потеплеет до плюс 17, дожди – разве ночью

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      Погода 9 ноября 2019 Украина: потеплеет до плюс 17
      Прогноз погоды на 9 ноября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет теплой и в основном сухой днем (ночью и утром могут быть дожди), а вот ветер усилится.

      "И снова потепление! На выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы", – пишет в фейсбуке украинская синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Какой будет погода в ноябре: прогноз

      Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +14... +19 градусов, а в южных регионах будет достигать +22 градусов.

      Дожди будут на Западе, Севере и в Центре. Впрочем, ожидать осадки можно ночью и утром, днем ​​будет более-менее сухо.

      Может усилиться ветер – с юго-востока.

      В Киеве – дождь ночью и утром, ветер порывистый, температура воздуха примерно в 15 – 17 градусов тепла.

      Прогноз погоды на субботу, 9 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +17... +19

      Львов – +15... +17

      Ивано-Франковск – +15... +17

      Тернополь – +15... +17

      Черновцы – +16... +18

      Хмельницкий – +14... +16

      Луцк – +14... +16

      Ровно – +15... +17

      Житомир – +15... +17

      Винница – +16... +18

      Одесса – +18... +20

      Николаев – +18... +20

      Херсон – +17... +19

      Симферополь – +18... +20

      Кропивницкий – +15... +17

      Черкассы – +15... +17

      Чернигов – +13... +15

      Сумы – +11... +13

      Полтава – +14... +16

      Днепр – +15... +17

      Запорожье – +17... +19

      Донецк – +15... +17

      Луганск – +12... +14

      Харьков – +11... +13

      Киев – +15... +17

      Погода
      Прогноз погоды на 9 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Погода Новости Украины
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