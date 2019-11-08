Прогноз погоди на 9 листопада: потепліє до плюс 17, дощі – хіба вночі
Погода в Україні у суботу, 9 листопада буде теплою та здебільшого сухою вдень (вночі та зранку можуть бути дощі), а от вітер посилиться.
"І знову потепління! Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи", – пише у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря у більшості областей України коливатиметься у межах +14...+19 градусів, а у південних регіонах сягатиме +22 градуси.
Дощі будуть на Заході, Півночі та в Центрі. Утім, очікувати опади можна вночі та зранку, вдень буде більш-менш сухо.
Може посилитися вітер – з південного сходу.
У Києві – дощ вночі та вранці, втер поривчастий, температура повітря приблизно у 15 – 17 тепла.
Прогноз погоди на суботу, 9 листопада, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +13…+15
Суми – +11…+13
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +12…+14
Харків – +11…+13
Київ – +15…+17
Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідрометцентру