Прогноз погоди на 9 листопада: потепліє до плюс 17, дощі – хіба вночі

Погода в Україні у суботу, 9 листопада буде теплою та здебільшого сухою вдень (вночі та зранку можуть бути дощі), а от вітер посилиться.

"І знову потепління! Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи", – пише у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря у більшості областей України коливатиметься у межах +14...+19 градусів, а у південних регіонах сягатиме +22 градуси.

Дощі будуть на Заході, Півночі та в Центрі. Утім, очікувати опади можна вночі та зранку, вдень буде більш-менш сухо.

Може посилитися вітер – з південного сходу.

У Києві – дощ вночі та вранці, втер поривчастий, температура повітря приблизно у 15 – 17 тепла.

Прогноз погоди на суботу, 9 листопада, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +13…+15

Суми – +11…+13

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +12…+14

Харків – +11…+13

Київ – +15…+17



Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідрометцентру