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      Прогноз погоди на 9 листопада: потепліє до плюс 17, дощі – хіба вночі

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      Погода 9 листопада 2019 Україна: потепліє до плюс 17
      Прогноз погоди на 9 листопада / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у суботу, 9 листопада буде теплою та здебільшого сухою вдень (вночі та зранку можуть бути дощі), а от вітер посилиться.

      "І знову потепління! Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи", – пише у фейсбуці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: Якою буде погода у листопаді

      Температура повітря у більшості областей України коливатиметься у межах +14...+19 градусів, а у південних регіонах сягатиме +22 градуси.

      Дощі будуть на Заході, Півночі та в Центрі. Утім, очікувати опади можна вночі та зранку, вдень буде більш-менш сухо.

      Може посилитися вітер – з південного сходу.

      У Києві – дощ вночі та вранці, втер поривчастий, температура повітря приблизно у 15 – 17 тепла.

      Прогноз погоди на суботу, 9 листопада, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +11…+13

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +11…+13

      Київ – +15…+17

      Погода
      Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Погода
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