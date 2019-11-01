Якою буде погода у листопаді: прогноз

Листопад принесе в Україну холодну погоду: дощі, заморозки, шквали вітру та перший сніг. Проте, цьогоріч останній місяць осені буде теплішим, аніж в попередні роки. Середня температура по Україні коливатиметься від 0 до 8 градусів тепла.

Синоптики Укргідрометцентру уточнили, що температура повітря у північно-західній Україні буде близькою до середніх багаторічних значень, а от на решті території – вищою.

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Середня місячна температура передбачається 0-8 градусів, у гірських районах – 6-7 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується 37-65 міліметрів, в гірських районах 66-110 міліметрів,

– розповіли синоптики.

Переважно у першій декаді листопада температура повітря опускається до +5 градусів і нижче. Вже у другій та третій половині місяця стовпчики термометра опускаються до 0, приходять морози і випадає сніг.

Водночас, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що з 1 по 4 листопада температура повітря буде теплою – +10-14 градусів. Проте, це потепління ненадовго затримається в Україні.

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Протягом наступних п'яти днів очікується +6+9 градусів тепла. З 12 по 22 листопада в Україну прийдуть перші стійкі морози, а температура повітря знизиться до -4 градусів. Вже 17-18 листопада можна чекати до -9-11 градусів морозу, дощі з мокрим снігом і сніг,

– сказав Горбань.

Проте, 23 листопада повернеться незначне потепління. Відтак, до кінця листопада температура буде плюсова, але з нічними заморозками.

Коли в Україну прийде зима?Перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів, мокрого снігу прогнозують 7 і 8 листопада. Перший сніг випаде вже в середині листопада, але повноцінна зима розпочнеться тільки 15-17 грудня.



Українцям цьогоріч варто чекати дійсно контрастну зимову погоду: від потужних снігопадів і лютих морозів до потепління і дощів.