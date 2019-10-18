Взимку Україну атакують рекордні морози

Погоду взимку в Україні обіцяють і теплу з дощами, і з рекордними морозами та снігопадами – найсильнішими за 30 років. В січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму.

При цьому метеорологи кажуть, що робити точні прогнози зараз досить складно – клімат "розхитаний". Однак загальні тенденції цілком зрозумілі: зим, як у дитинстві, нам більше не бачити. Вони будуть переважно теплими, дощовими, але з хвилями екстремальних морозів, повідомив Укргідрометцентр.

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Там пояснили, що Арктика стрімко теплішає, туди часто проривається тепле повітря, витісняє звідти холодне, і в помірних широтах починаються арктичні морози.

Згадайте, як цієї зими замерзали США та Канада – таке запросто може трапитися у нас,

– застерегли синоптики.