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      Взимку Україну атакують рекордні морози

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      Зима в Україні буде з рекордними морозами та снігопадами
      Зима в Україні буде з рекордними морозами та снігопадами / kaztag.kz/

      Погоду взимку в Україні обіцяють і теплу з дощами, і з рекордними морозами та снігопадами – найсильнішими за 30 років. В січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму.

      При цьому метеорологи кажуть, що робити точні прогнози зараз досить складно – клімат "розхитаний". Однак загальні тенденції цілком зрозумілі: зим, як у дитинстві, нам більше не бачити. Вони будуть переважно теплими, дощовими, але з хвилями екстремальних морозів, повідомив Укргідрометцентр.

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      Там пояснили, що Арктика стрімко теплішає, туди часто проривається тепле повітря, витісняє звідти холодне, і в помірних широтах починаються арктичні морози.

      Згадайте, як цієї зими замерзали США та Канада – таке запросто може трапитися у нас,
      – застерегли синоптики.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Люті морози Негода в Україні Надзвичайні ситуації
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