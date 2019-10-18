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      Зимой Украину атакуют рекордные морозы

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      Какой будет зима 2020 в Украине – синоптик обещает морозы -20
      Зима в Украине будет с рекордными морозами и снегопадами / kaztag.kz/

      Погоду зимой в Украине обещают и теплую с дождями, и с рекордными морозами и снегопадами – сильнейшими за 30 лет. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума.

      При этом метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно – климат "расшатанный". Однако общие тенденции вполне понятны: зим, как в детстве, нам больше не видать. Они будут преимущественно теплыми, дождливыми, но с волнами экстремальных морозов, сообщил Укргидрометцентр.

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      Там объяснили, что Арктика стремительно теплеет, туда часто прорывается теплый воздух, вытесняет оттуда холодный, и в умеренных широтах начинаются арктические морозы.

      Вспомните, как этой зимой замерзали США и Канада – такое запросто может случиться у нас,
      – предупредили синоптики.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Суровые морозы Снег в Украине Погода
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