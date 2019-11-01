Какой будет погода в ноябре: прогноз

Ноябрь принесет в Украину холодную погоду: дожди, заморозки, шквалы ветра и первый снег. Однако, в этом году последний месяц осени будет теплее, чем в предыдущем году. Средняя температура по Украине будет колебаться от 0 до 8 градусов тепла.

Синоптики Укргидрометцентра уточнили, что температура воздуха в северо-западной Украине будет близкой к средним многолетним значениям, а вот на остальной территории – выше.

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Средняя месячная температура предполагается 0-8 градусов, в горных районах – 6-7 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается 37-65 миллиметров, в горных районах 66-110 миллиметров,

– рассказали синоптики.

Преимущественно в первой декаде ноября температура воздуха опустится до +5 градусов и ниже. Уже во второй и третьей половине месяца столбики термометра опускаются до 0, приходят морозы и выпадает снег.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что с 1 по 4 ноября температура воздуха будет теплой – +10-14 градусов. Однако, это потепление ненадолго задержится в Украине.

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В течение следующих пяти дней ожидается +6 +9 градусов тепла. С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, а температура воздуха понизится до -4 градусов. Уже 17-18 ноября можно ожидать до -9-11 градусов мороза, дожди с мокрым снегом и снег,

– сказал Горбань.

Однако 23 ноября вернется незначительное потепление. Следовательно, к концу ноября температура будет плюсовой, но с ночными заморозками.

Когда в Украину придет зима?

Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей, мокрого снега прогнозируют 7 и 8 ноября. Первый снег выпадет уже в середине ноября, но полноценная зима начнется только 15-17 декабря.



Украинцам в этом году стоит ждать действительно контрастную зимнюю погоду от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.