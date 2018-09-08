Прогноз погоды на 9 сентября: дожди зальют все области, но все еще будет тепло
Погода в воскресенье, 9 сентября, в Украине будет преимущественно дождливой и прохладной – во всех областях будут наблюдаться осадки, а температура в среднем составит около 20 градусов.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте украинского Гидрометцентра.
Читайте также: Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода
Как отмечают синоптики, дожди будут идти во всех регионах Украины. Кроме того, ветер будет северо-восточным, а его скорость составит 7-12 метров за секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 9 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +20...+22
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +19...+21
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +19...+21
Днепр – +18...+20
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +22...+24
Что касается температуры, то холоднее всего будет на западе, а именно на Буковине, Хмельниччине и Прикарпатье, а также в центре (Кировоградщине и Днепропетровщине), где столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов. Самая теплая погода ожидается в Крыму– +23...+25 градусов.
Несколько более прохладную температуру, однако не менее теплую синоптики также прогнозируют на Луганщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине– +22...+24 градуса. В остальных регионах в среднем воздух прогреется до +19...+21 градуса.
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 сентября, от Укргидрометцентра