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Прогноз погоды на 9 сентября: дожди зальют все области, но все еще будет тепло

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Прогноз погоды в Украине на 9 сентября: дождливо в каждой области
Прогноз погоды в Украине на 9 сентября: дождливо в каждой области / Getty Images

Погода в воскресенье, 9 сентября, в Украине будет преимущественно дождливой и прохладной – во всех областях будут наблюдаться осадки, а температура в среднем составит около 20 градусов.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте украинского Гидрометцентра.

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Как отмечают синоптики, дожди будут идти во всех регионах Украины. Кроме того, ветер будет северо-восточным, а его скорость составит 7-12 метров за секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +20...+22

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +19...+21

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +19...+21

Днепр – +18...+20

Запорожье – +20...+22

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +22...+24

Что касается температуры, то холоднее всего будет на западе, а именно на Буковине, Хмельниччине и Прикарпатье, а также в центре (Кировоградщине и Днепропетровщине), где столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов. Самая теплая погода ожидается в Крыму– +23...+25 градусов.

Несколько более прохладную температуру, однако не менее теплую синоптики также прогнозируют на Луганщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине– +22...+24 градуса. В остальных регионах в среднем воздух прогреется до +19...+21 градуса.

Погода, негода, Укргідрометцентр, дощі, опади, тепло
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 9 сентября, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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