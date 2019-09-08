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      Прогноз погоды на 9 сентября: тепло и сухо, дожди разве что на краешке Запада

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      Прогноз погоды 9 сентября 2019 Украина – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 9 сентября / unsplash

      Погода в Украине в понедельник, 9 сентября: в украинском Гидрометцентре заверили, что и в этот день в Украине сохранится сухая и жаркая погода.

      Температура днем будет колебаться в пределах +24...+29 градусов.

      А когда в Украину придет бабье лето и сколько оно продлится – читайте здесь

      Ветер – восточный и юго-восточный, не сильный, всего 5-10 метров в секунду. Однако на Западе могут быть порывы до 20.

      В Киеве ожидается небольшая облачность, но осадков не будет.

      А тем временем в Штатах продолжает бушевать ураган "Дориан" – новости здесь.

      Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +26...+28

      Львов – +25...+27

      Ивано-Франковск – +25...+27

      Тернополь – +25...+27

      Черновцы – +24...+26

      Хмельницкий – +26...+28

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +26...+28

      Винница – +26...+28

      Одесса – 26...+28

      Николаев – +26...+28

      Херсон – +25...+27

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – 26...+28

      Чернигов – +27...+29

      Сумы - + 27... + 29

      Полтава –+27...+29

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +25...+27

      Киев – +26...+28

      Погода
      Прогноз погоды на 9 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Погода Новости Украины Новости политики
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