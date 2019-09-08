Прогноз погоды на 9 сентября: тепло и сухо, дожди разве что на краешке Запада
Погода в Украине в понедельник, 9 сентября: в украинском Гидрометцентре заверили, что и в этот день в Украине сохранится сухая и жаркая погода.
Температура днем будет колебаться в пределах +24...+29 градусов.
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Ветер – восточный и юго-восточный, не сильный, всего 5-10 метров в секунду. Однако на Западе могут быть порывы до 20.
В Киеве ожидается небольшая облачность, но осадков не будет.
А тем временем в Штатах продолжает бушевать ураган "Дориан" – новости здесь.
Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – 26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +25...+27
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – 26...+28
Чернигов – +27...+29
Сумы - + 27... + 29
Полтава –+27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +23...+25
Харьков – +25...+27
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 9 сентября от Укргидрометцентра