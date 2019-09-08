Прогноз погоды на 9 сентября: тепло и сухо, дожди разве что на краешке Запада

Погода в Украине в понедельник, 9 сентября: в украинском Гидрометцентре заверили, что и в этот день в Украине сохранится сухая и жаркая погода.

Температура днем будет колебаться в пределах +24...+29 градусов.

А когда в Украину придет бабье лето и сколько оно продлится – читайте здесь

Ветер – восточный и юго-восточный, не сильный, всего 5-10 метров в секунду. Однако на Западе могут быть порывы до 20.

В Киеве ожидается небольшая облачность, но осадков не будет.

А тем временем в Штатах продолжает бушевать ураган "Дориан" – новости здесь.

Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – 26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – 26...+28

Чернигов – +27...+29

Сумы - + 27... + 29

Полтава –+27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +23...+25

Харьков – +25...+27

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 9 сентября от Укргидрометцентра