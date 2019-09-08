Прогноз погоди на 9 вересня: тепло та сухо, дощі хіба на краєчку Заходу
Погода в Україні у понеділок, 9 вересня: в українському Гідрометцентрі запевнили, що і цього дня в Україні утримається суха та спекотна погода.
Температура вдень коливатиметься у межах +24...+29 градусів.
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Вітер – східний та південно-східний, не сильний, лише 5 – 10 метрів за секунду. Однак на Заході можуть бути пориви й до 20.
У Києві очікується невелика хмарність, та опадів не буде.
А тим часом у Штатах продовжує вирувати ураган "Доріан" – новини тут.
Прогноз погоди на понеділок, 9 вересня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – 26…+28
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – 26…+28
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава –+27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +23…+25
Харків – +25…+27
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на 9 вересня від Укргідрометцентру