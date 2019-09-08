Прогноз погоди на 9 вересня: тепло та сухо, дощі хіба на краєчку Заходу

Погода в Україні у понеділок, 9 вересня: в українському Гідрометцентрі запевнили, що і цього дня в Україні утримається суха та спекотна погода.

Температура вдень коливатиметься у межах +24...+29 градусів.

А коли до України прийде бабине літо та скільки воно триватиме – читайте тут

Вітер – східний та південно-східний, не сильний, лише 5 – 10 метрів за секунду. Однак на Заході можуть бути пориви й до 20.

У Києві очікується невелика хмарність, та опадів не буде.

А тим часом у Штатах продовжує вирувати ураган "Доріан" – новини тут.

Прогноз погоди на понеділок, 9 вересня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +26…+28

Одеса – 26…+28

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – 26…+28

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава –+27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +23…+25

Харків – +25…+27

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 9 вересня від Укргідрометцентру