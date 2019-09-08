18:38
8 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Прогноз погоди на 9 вересня: тепло та сухо, дощі хіба на краєчку Заходу

      324 Читать новость на русском
      Прогноз погоди 9 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 9 вересня / unsplash

      Погода в Україні у понеділок, 9 вересня: в українському Гідрометцентрі запевнили, що і цього дня в Україні утримається суха та спекотна погода.

      Температура вдень коливатиметься у межах +24...+29 градусів.

      А коли до України прийде бабине літо та скільки воно триватиме – читайте тут

      Вітер – східний та південно-східний, не сильний, лише 5 – 10 метрів за секунду. Однак на Заході можуть бути пориви й до 20.

      У Києві очікується невелика хмарність, та опадів не буде.

      А тим часом у Штатах продовжує вирувати ураган "Доріан" – новини тут.

      Прогноз погоди на понеділок, 9 вересня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – 26…+28

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +25…+27

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – 26…+28

      Чернігів – +27…+29

      Суми – +27…+29

      Полтава –+27…+29

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +25…+27

      Київ – +26…+28

      Погода
      Прогноз погоди на 9 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні
      99518
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      сьогодні , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 255
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      сьогодні , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      15404
      Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      сьогодні , 16:01 Новий світ у дебютній книзі Крістіни Далчер: жінкам мовчати!
      Книги для гурманів 156
      Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      сьогодні , 15:00 Чи дійсно Гонтареву збила машина: у яких справах її мають допитати
      Дмитро Гнап 986
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 14:50 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 99512
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук