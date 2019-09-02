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      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди

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      Погода 2 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 2 сентября / unsplash

      Погода в Украине в понедельник, 2 сентября, будет сухой малооблачной практически по всей территории Украины. Лишь на Западе и в Карпатах локальные дожди с грозами.

      Больше всего приход осени будет ощущаться ночью, когда температура опустится до +12+17 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.

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      Зато в течение дня погода еще будет улыбаться лету. Температура воздуха ожидается на уровне +28+32 градуса.

      В Киеве погода наиболее благоприятна будет для мам и школьников. В столице 2 сентября будет сухо, солнечно и тепло. Уже днем максимально близко к +30 градусам.

      Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +29...+31

      Львов – +29...+31

      Ивано-Франковск – +29...+31

      Тернополь – +29...+31

      Черновцы – +29...+31

      Хмельницкий – +29...+31

      Луцк – +28...+30

      Ровно – +28...+30

      Житомир – +29...+31

      Винница – +28...+30

      Одесса – +28...+30

      Николаев – +30...+32

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +28...+30

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +28...+30

      Чернигов – +27...+29

      Сумы – + 27... + 29

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +26...+28

      Луганск – +26...+28

      Харьков – +27...+29

      Киев – +28...+30

      Прогноз погоди на 2 вересня
      Прогноз погоды на 2 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
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