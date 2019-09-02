Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
Погода в Украине в понедельник, 2 сентября, будет сухой малооблачной практически по всей территории Украины. Лишь на Западе и в Карпатах локальные дожди с грозами.
Больше всего приход осени будет ощущаться ночью, когда температура опустится до +12+17 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.
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Зато в течение дня погода еще будет улыбаться лету. Температура воздуха ожидается на уровне +28+32 градуса.
В Киеве погода наиболее благоприятна будет для мам и школьников. В столице 2 сентября будет сухо, солнечно и тепло. Уже днем максимально близко к +30 градусам.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +28...+30
Ровно – +28...+30
Житомир – +29...+31
Винница – +28...+30
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – + 27... + 29
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +27...+29
Киев – +28...+30