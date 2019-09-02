Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди

Погода в Украине в понедельник, 2 сентября, будет сухой малооблачной практически по всей территории Украины. Лишь на Западе и в Карпатах локальные дожди с грозами.

Больше всего приход осени будет ощущаться ночью, когда температура опустится до +12+17 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.

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Зато в течение дня погода еще будет улыбаться лету. Температура воздуха ожидается на уровне +28+32 градуса.

В Киеве погода наиболее благоприятна будет для мам и школьников. В столице 2 сентября будет сухо, солнечно и тепло. Уже днем максимально близко к +30 градусам.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +28...+30

Житомир – +29...+31

Винница – +28...+30

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – + 27... + 29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +27...+29

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на 2 сентября от Укргидрометцентра