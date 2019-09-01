Прогноз погоди на 2 вересня: спека продовжиться, лише на Заході дощитиме

Погода в Україні у понеділок, 2 вересня, буде суха малохмарна погода практично по всій території України. Лише на Заході та у Карпатах локальні дощі з грозами.

Найбільше прихід осені відчуватиметься вночі, коли температура опуститься до +12+17 градусів, пише синоптик Наталка Діденко. Читайте також: У Києві несподівано розквітли каштани: фото Натомість протягом дня погода ще всміхатиметься літу. Температура повітря очікується на рівні +28+32 градуси. У Києві погода найбільш сприятливою буде для мам і школярів. У столиці 2 вересня буде сухо, сонячно і тепло. Вже вдень максимально близько до +30 градусів. Прогноз погоди на неділю, 2 вересня, у містах України: Ужгород – +29…+31 Львів – +29…+31 Івано-Франківськ – +29…+31 Тернопіль – +29…+31 Чернівці – +29…+31 Хмельницький – +29…+31 Луцьк – +28…+30 Рівне – +28…+30 Житомир – +29…+31 Вінниця – +28…+30 Одеса – +28…+30 Миколаїв – +30…+32 Херсон – +30…+32 Сімферополь – +28…+30 Кропивницький – +29…+31 Черкаси – +28…+30 Чернігів – +27…+29 Суми – +27…+29 Полтава – +29…+31 Дніпро – +29…+31 Запоріжжя – +29…+31 Донецьк – +26…+28 Луганськ – +26…+28 Харків – +27…+29 Київ – +28…+30

Прогноз погоди на 2 вересня від Укргідрометцентру