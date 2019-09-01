Прогноз погоди на 2 вересня: спека продовжиться, лише на Заході дощитиме
Погода в Україні у понеділок, 2 вересня, буде суха малохмарна погода практично по всій території України. Лише на Заході та у Карпатах локальні дощі з грозами.
Найбільше прихід осені відчуватиметься вночі, коли температура опуститься до +12+17 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.
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Натомість протягом дня погода ще всміхатиметься літу. Температура повітря очікується на рівні +28+32 градуси.
У Києві погода найбільш сприятливою буде для мам і школярів. У столиці 2 вересня буде сухо, сонячно і тепло. Вже вдень максимально близько до +30 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 2 вересня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +28…+30
Рівне – +28…+30
Житомир – +29…+31
Вінниця – +28…+30
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +27…+29
Київ – +28…+30