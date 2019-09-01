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      Прогноз погоди на 2 вересня: спека продовжиться, лише на Заході дощитиме

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      Погода 2 вересня 2019 Україна – прогноз погоди синоптика
      Прогноз погоди на 2 вересня / unsplash

      Погода в Україні у понеділок, 2 вересня, буде суха малохмарна погода практично по всій території України. Лише на Заході та у Карпатах локальні дощі з грозами.

      Найбільше прихід осені відчуватиметься вночі, коли температура опуститься до +12+17 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: У Києві несподівано розквітли каштани: фото

      Натомість протягом дня погода ще всміхатиметься літу. Температура повітря очікується на рівні +28+32 градуси.

      У Києві погода найбільш сприятливою буде для мам і школярів. У столиці 2 вересня буде сухо, сонячно і тепло. Вже вдень максимально близько до +30 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 2 вересня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +28…+30

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +27…+29

      Суми – +27…+29

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +27…+29

      Київ – +28…+30

      Прогноз погоди на 2 вересня
      Прогноз погоди на 2 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Новини політики
      Джерело: 24 канал
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