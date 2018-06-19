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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Погода летом 2018 года в Украине: синоптик рассказал, когда наступит адская жара

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Жаркая погода летом 2018
Жаркая погода летом 2018 / Фото из открытых источников

Погода в Украине летом будет переменчивой. Так, к концу июня ожидаются перепады температуры, в том числе частичное похолодание, а уже в июле-августе страну накроет сильная жара.

Такой прогноз на лето 2018 года сделал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире ObozTV.

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По его словам, сейчас в основном западная часть страны находится под влиянием атмосферных фронтов, циклонических образований. В то же время юго-восточная часть находится под воздействием сухого и очень жаркого воздуха.

"Атмосферный фронт, который принесет изменение погоды в Украине, мы ожидаем 22-23 июня. Он придет с запада и перенесется на восток страны. Пройдут дожди, которые, в частности, охватят территорию восточных и южных областей. С 23 июня снизится температура воздуха и составит 18-23 градусов вместо 25-30", – рассказал синоптик.

Глава Укргидрометцентра добавил, что вторая половина лета ожидается очень жаркой. Он напомнил, что средняя температура июля-августа за последние 25 лет выросла на 2-2,5 градуса.

Это говорит о том, что эти два месяца, не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов тепла и более, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35 градусов тепла, а может и 40 градусов тепла, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины,
– заявил Кульбида.

Напомним, недавно часть Украины, преимущественно западные области накрыла сильная непогода, которая сопровождалась обильным градом. Из-за непогоды были повреждены сотни жилых домов и автомобилей.

Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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