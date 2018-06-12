Ливни с градом на Закарпатье: в ГСЧС показали новые впечатляющие фото
12 июня на Закарпатье прошел мощный ливень, который сопровождался обильным градом. Из-за непогоды в области были повреждены почти 200 жилых домов и десятки автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.
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Вследствие ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района,
– говорится в сообщении.
Общая информация относительно количества поврежденных зданий пока уточняются. Жертв и травмированных в результате непогоды нет.
Кроме того, сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги на придворовые территории края.
Подразделениями Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области и представителями органов местной власти употребляется ряд мероприятий по ликвидации последствий непогоды.
В Закарпатье из-за непогоды попадали деревья
В Закарпатье сильный дождь и град уничтожили кровли домов
Огромный град выпал на Закарпатье
На Закарпатье град уничтожил авто
Непогода наделала беды на Закарпатье
Напомним, во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом. Такую погоду в Закарпатской области синоптики прогнозируют и в ближайшие несколько дней.