Ливни с градом на Закарпатье: в ГСЧС показали новые впечатляющие фото

12 июня на Закарпатье прошел мощный ливень, который сопровождался обильным градом. Из-за непогоды в области были повреждены почти 200 жилых домов и десятки автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Вследствие ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района,

– говорится в сообщении.

Общая информация относительно количества поврежденных зданий пока уточняются. Жертв и травмированных в результате непогоды нет.

Кроме того, сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги на придворовые территории края.

Подразделениями Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области и представителями органов местной власти употребляется ряд мероприятий по ликвидации последствий непогоды.



В Закарпатье из-за непогоды попадали деревья



В Закарпатье сильный дождь и град уничтожили кровли домов



Огромный град выпал на Закарпатье



На Закарпатье град уничтожил авто

Непогода наделала беды на Закарпатье

Напомним, во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом. Такую погоду в Закарпатской области синоптики прогнозируют и в ближайшие несколько дней.