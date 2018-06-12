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Зливи з градом на Закарпатті: у ДСНС показали нові вражаючі фото

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У Закарпатті злива з градом наробила шкоди
У Закарпатті злива з градом наробила шкоди / zk.dsns.gov.ua

12 червня на Закарпатті пройшла потужна злива, яка супроводжувалася рясним градом. Через негоду в області було пошкоджено майже 200 житлових будинків та десятки автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

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Унаслідок погіршення погодних умов (град, зливи та сильний вітер) пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків у 4 населених пунктах Іршавського району,
– йдеться у повідомленні.

Загальна інформація щодо кількості пошкоджених будівель наразі уточнюються. Жертв та травмованих внаслідок негоди немає.

Окрім того, сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи на придворові території краю.

Підрозділами Управління ДСНС України у Закарпатській області та представниками органів місцевої влади вживається ряд заходів з ліквідації наслідків негоди.


У Закарпатті через негоду попадали дерева


У Закарпатті сильний дощ і град понищили покрівлі будинків


Величезний град випав на Закарпатті


На Закарпатті град понищив авто


Негода наробила лиха на Закарпатті

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом. Таку погоду у Закарпатській області синоптики прогнозують і у найближчі кілька днів.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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