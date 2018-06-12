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Потужна злива у Чернівцях: на дорогах та залізниці міста утворилися "океани"

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На дорогах та залізниці Чернівців утворилися "океани"
На дорогах та залізниці Чернівців утворилися "океани" / Фото із соцмереж

У Чернівцях негода наробила біди на дорогах та залізниці міста – вулиці та залізничні колії опинилися під водою. Жителі міста у соцмережах опублікували наслідки зливи і коментують, що на дорогах та залізниці дощем поналивало "океани".

У Facebook опублікували сильний потік води, який утворився на перехресті вулиць Богдана Хмельницького – Гагаріна.

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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук також опублікував фото стихії.

"Стихія накрила Чернівці. Злива, дощ, град... Збираю нараду з ліквідації наслідків", – написав він.

Також публікують підтоплений залізничний вокзал. На відео видно, як люди перестрибують через калюжі та колії, які опинилися під водою. 

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатські області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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