Потужна злива у Чернівцях: на дорогах та залізниці міста утворилися "океани"

У Чернівцях негода наробила біди на дорогах та залізниці міста – вулиці та залізничні колії опинилися під водою. Жителі міста у соцмережах опублікували наслідки зливи і коментують, що на дорогах та залізниці дощем поналивало "океани".

У Facebook опублікували сильний потік води, який утворився на перехресті вулиць Богдана Хмельницького – Гагаріна.

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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук також опублікував фото стихії.

"Стихія накрила Чернівці. Злива, дощ, град... Збираю нараду з ліквідації наслідків", – написав він.

Також публікують підтоплений залізничний вокзал. На відео видно, як люди перестрибують через калюжі та колії, які опинилися під водою.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Закарпатські області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом.