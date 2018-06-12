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Закарпаття накрила потужна злива з градом: фото та відео

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На Закарпатті пройшла злива з градом
На Закарпатті пройшла злива з градом / Фото з Facebook

У вівторок, 12 червня, у Закарпатські області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом.

Відповідні фото та відео публікують очевидці негоди у соцмережах.

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За їхніми словами, подекуди випав град розміром як куряче яйце і наробив чимало шкоди жителям регіону.

Зазначимо, таку погоду у Закарпатській області синоптики прогнозують і у найближчі кілька днів.

 

###град с куриное яйцо###

Допис, поширений Esenia Esenia (@e.esenia)

 

 

#град #закарпаття

Допис, поширений Степан Гавацко (@stepan_havatsko)

 

 

Бідний гольфик⛆☈#град

Допис, поширений Sasha Shmanko (@sasha.shmanko)

 

 

 

 

Теги: Новини України Новини Закарпаття Ужгород Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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