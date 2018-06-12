Закарпаття накрила потужна злива з градом: фото та відео
У вівторок, 12 червня, у Закарпатські області пройшла сильна злива. В Ужгороді та Мукачевому дощ супроводжувався рясним градом.
Відповідні фото та відео публікують очевидці негоди у соцмережах.
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За їхніми словами, подекуди випав град розміром як куряче яйце і наробив чимало шкоди жителям регіону.
Зазначимо, таку погоду у Закарпатській області синоптики прогнозують і у найближчі кілька днів.
Джерело: 24 Канал
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