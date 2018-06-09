У Словенії гігантський град наробив шкоди: оприлюднили вражаючі фото
У Словенії 8 червня пройшов потужний шторм із градом. Найбільше від негоди постраждав прикордонний із Хорватією регіон – Бела країна. Там випав град розміром з тенісний м'яч.
Гігантський град порозбивав автомобілі та дахи будинків, знищив сільськогосподарські угіддя, передає УНН.
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Діаметр граду, який падав з неба всього 15-20 хвилин, сягав 8-10 сантиметрів.
Велетенський град випав у Словенії
За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає всього декілька разів на рік.
Внаслідок негоди пошкоджені автівки
Негода призвела до численних руйнувань
Гігантський град повибивав вікна в автомобілях
Джерело: 24 Канал
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