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У Словенії гігантський град наробив шкоди: оприлюднили вражаючі фото

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В Словенії випав град розміром з тенісний м'яч
В Словенії випав град розміром з тенісний м'яч / news.liga.net

У Словенії 8 червня пройшов потужний шторм із градом. Найбільше від негоди постраждав прикордонний із Хорватією регіон – Бела країна. Там випав град розміром з тенісний м'яч.

Гігантський град порозбивав автомобілі та дахи будинків, знищив сільськогосподарські угіддя, передає УНН.

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Діаметр граду, який падав з неба всього 15-20 хвилин, сягав 8-10 сантиметрів.

град Словенія негода
Велетенський град випав у Словенії

За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає всього декілька разів на рік.

град Словенія негода пошкодження автомобіль
Внаслідок негоди пошкоджені автівки

град Словенія
Негода призвела до численних руйнувань

Гігантський град повибивав вікна в автомобілях

Теги: Словенія Погода
Джерело: 24 Канал
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