В Словении гигантский град наделал вреда: обнародовали впечатляющие фото

В Словении 8 июня прошел мощный шторм с градом. Больше всего от непогоды пострадал приграничный с Хорватией регион – Бела краина. Там выпал град размером с теннисный мяч.

Гигантский град разбил автомобили и крыши домов, уничтожил сельскохозяйственные угодья, передает УНН. Читайте также: По центру Запорожья пронесся смерч: потрясающее видео Диаметр града, который падал с неба всего 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров. Гигантский град выпал в Словении По словам экспертов, это нетипичный шторм, который возникает всего несколько раз в год.

В результате непогоды повреждены авто

Непогода привела к многочисленным разрушениям



Гигантский град повыбивал окна в автомобилях