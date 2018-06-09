В Словении гигантский град наделал вреда: обнародовали впечатляющие фото
В Словении 8 июня прошел мощный шторм с градом. Больше всего от непогоды пострадал приграничный с Хорватией регион – Бела краина. Там выпал град размером с теннисный мяч.
Гигантский град разбил автомобили и крыши домов, уничтожил сельскохозяйственные угодья, передает УНН.
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Диаметр града, который падал с неба всего 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров.
Гигантский град выпал в Словении
По словам экспертов, это нетипичный шторм, который возникает всего несколько раз в год.
В результате непогоды повреждены авто
Непогода привела к многочисленным разрушениям
Гигантский град повыбивал окна в автомобилях
Источник: 24 Канал
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