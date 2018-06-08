По центру Запорожья пронесся смерч: потрясающее видео

В Запорожье средь бела дня заметили небольшой смерч, который даже нанес незначительный вред в городе.

Соответствующее видео удалось зафиксировать одному из местных на камеру видеорегистратора.

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Небольшой смерч заметили неподалеку от трамвайной остановки "Южэлектромонтаж" днем 7 июня.



В подписи к видео указано, что стихия сломала небольшое дерево.



На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.



Смотрите видео, как по Запорожью пронесся смерч:

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