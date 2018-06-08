По центру Запорожья пронесся смерч: потрясающее видео
В Запорожье средь бела дня заметили небольшой смерч, который даже нанес незначительный вред в городе.
Соответствующее видео удалось зафиксировать одному из местных на камеру видеорегистратора.
Смотрите также: Российский город атаковала сильная буря: опубликованы фото и видео сокрушительной стихии
Небольшой смерч заметили неподалеку от трамвайной остановки "Южэлектромонтаж" днем 7 июня.
В подписи к видео указано, что стихия сломала небольшое дерево.
На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.
Смотрите видео, как по Запорожью пронесся смерч:
Смотрите также: В Португалии сняли на видео уникальный огненный смерч
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии