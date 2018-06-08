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По центру Запорожья пронесся смерч: потрясающее видео

208 Читати новину українською
В центре Запорожья заметили смерч
В центре Запорожья заметили смерч / Кадр из видео

В Запорожье средь бела дня заметили небольшой смерч, который даже нанес незначительный вред в городе.

Соответствующее видео удалось зафиксировать одному из местных на камеру видеорегистратора.

Смотрите также: Российский город атаковала сильная буря: опубликованы фото и видео сокрушительной стихии

Небольшой смерч заметили неподалеку от трамвайной остановки "Южэлектромонтаж" днем 7 июня.

В подписи к видео указано, что стихия сломала небольшое дерево.

На кадрах видно, как серый поток воздуха сначала активно развивается, а потом сам по себе исчезает.

Смотрите видео, как по Запорожью пронесся смерч:

Смотрите также: В Португалии сняли на видео уникальный огненный смерч

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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