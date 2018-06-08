Центром Запоріжжя пронісся смерч: приголомшливе відео
У Запоріжжі посеред білого дня помітили невеликий смерч, який навіть наробив трохи шкоди у місті.
Відповідне відео вдалось зафіксувати одному з місцевих на камеру відеореєстратора.
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Невеликий смерч помітили неподалік від трамвайної зупинки "Южелектромонтаж" вдень 7 червня.
У підписі до відео зазначено, що стихія зламала невелике дерево.
На кадрах видно, як сірий потік повітря спершу активно розвівається, а потім сам по собі зникає.
Дивіться відео, як Запоріжжям пронісся смерч:
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Джерело: 24 Канал
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