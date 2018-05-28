Російське місто атакувала сильна буря: опубліковані фото і відео нищівної стихії

В понеділок вдень, 28 травня, російським містом Якутськ пройшов сильний ураган. Стихія зруйнувала зупинки громадського транспорту та позривала світлофори.

Про це свідчать відповідні фото, які у соціальних мережах публікують жителі Якутська.

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Буря також повалила будівельні паркани та зірвала рекламні щити. Ушкоджень зазнали і автомобілі. Окрім того, в деяких районах міста зникло електропостачання.

Наразі немає інформації про ймовірних постраждалих через негоду.

Из-за сильного ветра на девушку упал светофор.



На Якутск в понедельник вечером обрушился сильный ветер.https://t.co/4AbgW1EApZ pic.twitter.com/xEJK6dE1WZ — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) 28 мая 2018 г.