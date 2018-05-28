Російське місто атакувала сильна буря: опубліковані фото і відео нищівної стихії
В понеділок вдень, 28 травня, російським містом Якутськ пройшов сильний ураган. Стихія зруйнувала зупинки громадського транспорту та позривала світлофори.
Про це свідчать відповідні фото, які у соціальних мережах публікують жителі Якутська.
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Буря також повалила будівельні паркани та зірвала рекламні щити. Ушкоджень зазнали і автомобілі. Окрім того, в деяких районах міста зникло електропостачання.
Наразі немає інформації про ймовірних постраждалих через негоду.
Джерело: 24 Канал
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