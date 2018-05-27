Понад 15 тисяч блискавок за 4 години: Британія потерпає від дощів з грозами

У південній частині Великобританії пройшли сильні зливові дощі з грозами. В ніч з суботи, 26 травня, на неділю за чотири години у Великобританії зафіксовано 15 тисяч блискавок, що стало рекордом.

Про це пише BBC.

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Британська метеорологічна служба оголосила жовтий рівень небезпеки. За прогнозами синоптиків, у понеділок в Уельсі та Англії знову очікуються грози, що може призвести до відключень електрики і перебоїв в роботі громадського транспорту.

Крім того, в аеропорту Станстед ударом блискавки пошкоджено систему заправки літаків, через що багато рейсів було затримано.

У соцмережах британці почали публікувати фото і відео з блискавками.

Публикация от Logan J Adams (@ljadams123) 26 Май 2018 в 2:55 PDT

Публикация от Matt Leebody (@gyaku.zuki) 27 Май 2018 в 6:29 PDT

Публикация от Dockleys (@dockleys) 27 Май 2018 в 6:27 PDT

Публикация от @lucy.bryony 27 Май 2018 в 6:27 PDT

Публикация от Arlette Gold (@arlette_gold) 27 Май 2018 в 6:14 PDT

Публикация от Alex (@lx4410) 27 Май 2018 в 6:09 PDT