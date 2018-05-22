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Смертельна спека: у Пакистані від тепла вже загинули приблизно 65 людей

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У Пакистані від тепла вже загинули приблизно 65 людей
У Пакистані від тепла вже загинули приблизно 65 людей / segodnya.ua

Протягом останніх трьох днів через надзвичайно спекотну і задушливу погоду в південному місті Пакистану Карачі вже загинули десятки людей.

Про це повідомив сайт Reuters.

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22 травня громадський благодійний фонд заявив, що вони побоюються, що кількість жертв може піднятися, оскільки висока температура зберігається й досі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що спекотна хвиля співпала зі священним місяцем Рамадан, коли більшість мусульман не їдять і не п'ють під час денного світла. Температура сягала 44°C (111° за Фаренгейтом).

Ан
Аномальна спека в Пакистані забирає життя людей

Фейсал Едхі, який керує моргами та службою швидкої допомоги у Пакистані, сказав, що смерті трапились в одному в бідних районів Карачі.

Шістдесят п'ять людей померли за останні три дні. У нас тіла у холодильних сховищах, а їхні знайомі кажуть, що вони всі померли від теплового удару,
– сказав Фейсал Едхі.

Тим не менше, повідомлення про загибель він спеки в Карачі викликає занепокоєння через побоювання повторення такої ж температури в 2015 році, коли морги та лікарні були перевантажені, і щонайменше 1300 осіб померли від спеки. Але уряд провінції запевнив жителів, що ситуація не повториться, адже він працює над тим, щоб забезпечити швидке лікування постраждалим.

Люди погано почуваються через страшенну спеку
Люди погано почуваються через страшенну спеку

Едхі сказав, що більшість мертвих, привезених до моргу, були робітничими фабричними працівниками, які прибули з районів Ланді та Корангі з низькими доходами в Карачі.

Вони працюють навколо нагрівачів та котлів на текстильних фабриках, а в цих областях є випадки роботи від восьми до дев'яти годин (запланованих перебоїв з електроживленням), – відповів він.

Жителі Пакистану очікують, що температура зберігатиметься вище 40°С до четверга.

Теги: Стихійні лиха Жертви Пакистан
Джерело: 24 Канал
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