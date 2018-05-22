Смертельная жара: в Пакистане от тепла уже погибли около 65 человек

В течение последних трех дней из-за чрезвычайно жаркой и душной погоды в южном городе Пакистана Карачи уже погибли десятки людей.

Об этом сообщил сайт Reuters.

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22 мая общественный благотворительный фонд заявил, что они опасаются, что количество жертв может подняться, поскольку высокая температура сохраняется и до сих пор.

Местные СМИ сообщили, что жаркая волна совпала со священным месяцем Рамадан, когда большинство мусульман не едят и не пьют во время дневного света. Температура достигала 44°C (111° по Фаренгейту).

Аномальная жара в Пакистане уносит жизни людей

Фейсал Едхи, который руководит моргами и службой скорой помощи в Пакистане, сказал, что смерти произошли в одном из бедных районов Карачи.

Шестьдесят пять человек скончались за последние три дня. У нас тела в холодильных хранилищах, а их знакомые говорят, что они все умерли от теплового удара,

– сказал Фейсал Едхи.

Тем не менее, сообщения о гибели от жары в Карачи вызывает беспокойство из-за опасения повторения такой же температуры в 2015 году, когда морги и больницы были перегружены, и по меньшей мере 1300 человек умерли от жары. Но правительство провинции заверило жителей, что ситуация не повторится, ведь оно работает над тем, чтобы обеспечить быстрое лечение пострадавшим.

Люди плохо чувствуют себя через страшную жару

Едхи сказал, что большинство мертвых, привезенных в морг, были рабочими фабричными работниками, которые прибыли из районов Ланди и Коранги с низкими доходами в Карачи.

Они работают вокруг нагревателей и котлов на текстильных фабриках, а в этих областях есть случаи работы от восьми до девяти часов (запланированных перебоев с электропитанием), – ответил он.

Жители Пакистана ожидают, что температура будет сохраняться выше 40°С до четверга.