Российский город атаковала сильная буря: опубликованы фото и видео сокрушительной стихии

В понедельник днем, 28 мая, российский город Якутск накрыл сильный ураган. Стихия разрушила остановки общественного транспорта и сорвала светофоры.

Об этом свидетельствуют соответствующие фото, которые в социальных сетях публикуют жители Якутска.

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Буря также повалила строительные заборы и сорвала рекламные щиты. Повреждения получили и автомобили. Кроме того, в некоторых районах города исчезло электроснабжение.

Пока нет информации о возможных пострадавших из-за непогоды.

Из-за сильного ветра на девушку упал светофор.



На Якутск в понедельник вечером обрушился сильный ветер.https://t.co/4AbgW1EApZ pic.twitter.com/xEJK6dE1WZ — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) 28 мая 2018 г.