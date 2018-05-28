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Российский город атаковала сильная буря: опубликованы фото и видео сокрушительной стихии

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В понедельник днем, 28 мая, российский город Якутск накрыл сильный ураган. Стихия разрушила остановки общественного транспорта и сорвала светофоры.

Об этом свидетельствуют соответствующие фото, которые в социальных сетях публикуют жители Якутска.

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Буря также повалила строительные заборы и сорвала рекламные щиты. Повреждения получили и автомобили. Кроме того, в некоторых районах города исчезло электроснабжение.

Пока нет информации о возможных пострадавших из-за непогоды.

 

#28мая2018 #якутск #ветерперемен

Публикация от Анна (@solzemlisol)

 

Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Новости России Фотоновости
Источник: 24 Канал
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