Закарпатье накрыл мощный ливень с градом: фото и видео
Во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы стихии в соцсетях.
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По их словам, кое-где выпал град размером с куриное яйцо и нанёс немало вреда жителям региона.
Отметим, такую погоду в Закарпатской области синоптики прогнозируют и в ближайшие несколько дней.
Источник: 24 Канал
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