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Закарпатье накрыл мощный ливень с градом: фото и видео

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На Закарпатье прошел ливень с градом
На Закарпатье прошел ливень с градом / Фото з Facebook

Во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы стихии в соцсетях.

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По их словам, кое-где выпал град размером с куриное яйцо и нанёс немало вреда жителям региона.

Отметим, такую погоду в Закарпатской области синоптики прогнозируют и в ближайшие несколько дней.

 

###град с куриное яйцо###

Допис, поширений Esenia Esenia (@e.esenia)

 

 

#град #закарпаття

Допис, поширений Степан Гавацко (@stepan_havatsko)

 

 

Бідний гольфик⛆☈#град

Допис, поширений Sasha Shmanko (@sasha.shmanko)

 

 

 

 

Теги: Новости Украины Ужгород Новости Закарпатья Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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