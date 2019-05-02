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      Какой будет погода в Украине в мае

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      Погода на май 2019 Украина - какой будет погода в мае 2019
      Прогноз погоды в Украине на май / Фото из открытых источников

      Погода в мае в Украине будет со средней температурой воздуха +15...+18 градусов. В горных районах – +11...+13 градусов тепла. Это на +1...+2 градуса теплее, чем обычно.

      Что касается осадков, то в мае будет дождливо в пределах нормы, сообщает Укргидрометцентр. Так, месячное количество осадков составит 34-89 мм, в Карпатах – до 134 миллиметра.

      Смотрите также: В Украине 1 мая выпал снег: фото

      Показатель начала лета – когда температура воздуха держится на уровне +15 градусов. Так, на Закарпатье и на Юге Украины переход к лету стартует в первой половине мая. На остальной территории – во второй половине месяца.

      При этом в мае еще возможны заморозки – как на поверхности почвы, так и в воздухе.

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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