Какой будет погода в Украине в мае

Погода в мае в Украине будет со средней температурой воздуха +15...+18 градусов. В горных районах – +11...+13 градусов тепла. Это на +1...+2 градуса теплее, чем обычно.

Что касается осадков, то в мае будет дождливо в пределах нормы, сообщает Укргидрометцентр. Так, месячное количество осадков составит 34-89 мм, в Карпатах – до 134 миллиметра.

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Показатель начала лета – когда температура воздуха держится на уровне +15 градусов. Так, на Закарпатье и на Юге Украины переход к лету стартует в первой половине мая. На остальной территории – во второй половине месяца.

При этом в мае еще возможны заморозки – как на поверхности почвы, так и в воздухе.