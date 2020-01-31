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      Какой будет погода в феврале: прогноз

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      Прогноз погоды на февраль 2020 года в Украине / fineartamerica.com

      Погода в феврале 2020 года будет аномально теплой, без сильных морозов и снегопадов. Однако украинцам часто будут досаждать дожди и мокрый снег. Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах 0-3 градусов мороза, а на Юге, Закарпатье и Прикарпатье – 0+3 градусов тепла.

      Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. По их словам, такие показатели средней температуры в феврале 2020-го на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

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      Также синоптики добавили, что в последний месяц зимы может выпасть 22-70 миллиметров осадков, а в горах Крыма и Карпатах – до 108 миллиметров.

      Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что февраль начнется с оттепели и потепления, передает "Сегодня". Однако через несколько дней погода начнет меняться – 4-5 числа в Украину придут незначительные морозы до -6 градусов и будет снежить. Похолодание задержится до середины месяца.

      Новая волна потепления возможна в конце февраля: мокрый снег перейдет в дожди, а термометры покажут плюсовую температуру– +4+7 градусов.

      Февраль, похоже, будет теплее, чем прогнозировалось. Пока сложно объяснить аномалию нынешней зимы, непонятные причины, почему хорошо просчитанные сильные волны арктического холода в этом году не доходят до Украины. Возможно, виной тому человеческая деятельность, влияние которой ранее было незначительным. Или даже климатические войны начинаются, о которых мы можем только догадываться,
      – сказал Горбань.

      via GIPHY

       

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      Теги: Новости Украины Погода
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