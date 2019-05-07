Погодные аномалии в Румынии: в страну-соседку возвращается зима

На прошлой неделе на юге страны зафиксировали необычное явление – образование гигантского торнадо. Он наделал немалый ущерб: автомобили и фуры были снесены с дороги сильным потоком воздуха, пострадали по меньшей мере 4 человека.

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Смотрите видео с огромным торнадо в Румынии:

Теперь же метеорологи Румынии вынесли предупреждение об оранжевом уровне опасности ураганного ветра, дождей и града в ряде уездов на востоке страны, передает Укринформ.

К сожалению, за последние несколько дней мы стали свидетелями необычных для Румынии погодных явлений: возникновение мощных торнадо, как это было в уезде Калараш несколько дней назад и резкое (почти на 15 градусов) снижение температуры воздуха,

– сообщила представительница Национального агентства метеорологии Габриэла Бенчиле.

Она добавила, что в отдельных горных местностях толщина снежного покрова достигла метра.

Мощный град выпал в Румынии 6 мая