Погодные аномалии в Румынии: в страну-соседку возвращается зима
Последнюю неделю погода в соседней Румынии удивляет местных синоптиков. Так, после образования огромного торнадо туда возвращается почти зимняя стужа.
На прошлой неделе на юге страны зафиксировали необычное явление – образование гигантского торнадо. Он наделал немалый ущерб: автомобили и фуры были снесены с дороги сильным потоком воздуха, пострадали по меньшей мере 4 человека.
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Смотрите видео с огромным торнадо в Румынии:
Теперь же метеорологи Румынии вынесли предупреждение об оранжевом уровне опасности ураганного ветра, дождей и града в ряде уездов на востоке страны, передает Укринформ.
К сожалению, за последние несколько дней мы стали свидетелями необычных для Румынии погодных явлений: возникновение мощных торнадо, как это было в уезде Калараш несколько дней назад и резкое (почти на 15 градусов) снижение температуры воздуха,
– сообщила представительница Национального агентства метеорологии Габриэла Бенчиле.
Она добавила, что в отдельных горных местностях толщина снежного покрова достигла метра.
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Местами скорость ветра может превысить даже 100 километров в час.
В свою очередь, дорожная полиции Румынии предупредила владельцев автомобилей: без соответствующей зимней экипировки на дороги лучше не выезжать.