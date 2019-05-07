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      Погодные аномалии в Румынии: в страну-соседку возвращается зима

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      В соседнюю Румынию возвращается зима
      В соседнюю Румынию возвращается зима / Фото из открытых источников

      Последнюю неделю погода в соседней Румынии удивляет местных синоптиков. Так, после образования огромного торнадо туда возвращается почти зимняя стужа.

      На прошлой неделе на юге страны зафиксировали необычное явление – образование гигантского торнадо. Он наделал немалый ущерб: автомобили и фуры были снесены с дороги сильным потоком воздуха, пострадали по меньшей мере 4 человека.

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      Смотрите видео с огромным торнадо в Румынии:

      Теперь же метеорологи Румынии вынесли предупреждение об оранжевом уровне опасности ураганного ветра, дождей и града в ряде уездов на востоке страны, передает Укринформ.

      К сожалению, за последние несколько дней мы стали свидетелями необычных для Румынии погодных явлений: возникновение мощных торнадо, как это было в уезде Калараш несколько дней назад и резкое (почти на 15 градусов) снижение температуры воздуха,
      – сообщила представительница Национального агентства метеорологии Габриэла Бенчиле.

      Она добавила, что в отдельных горных местностях толщина снежного покрова достигла метра.

      Мощный град выпал в Румынии 6 мая

      Местами скорость ветра может превысить даже 100 километров в час.

      В свою очередь, дорожная полиции Румынии предупредила владельцев автомобилей: без соответствующей зимней экипировки на дороги лучше не выезжать.

      blog_ava
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      Теги: Румыния Погода
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