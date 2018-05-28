Прогноз погоды на 29 мая: в Украину идет жара

Погода во вторник, 29 мая, в большинстве областей Украины будет достаточно жаркой и преимущественно без осадков в регионах.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +23+29.

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Однако небольшие осадки все-таки возможны на Винниччине, Житомирщине и на западе Одесской области.

Ветер северо-восточный, умеренный, на Юге усилится до штормовых порывов.

В Киеве в последний вторник мая будет солнечно, без осадков с комфортными +27.

По прогнозам синоптика, в течение недели температура воздуха в Украине будет только повышаться.

Прогноз погоды на вторник, 29 мая, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Суммы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +22...+24

Луганск – 22...+24

Харьков – 22...+24

Киев – +26...+28



Прогноз погоды в Украине на 29 мая