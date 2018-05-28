Прогноз погоды на 29 мая: в Украину идет жара
Погода во вторник, 29 мая, в большинстве областей Украины будет достаточно жаркой и преимущественно без осадков в регионах.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +23+29.
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Однако небольшие осадки все-таки возможны на Винниччине, Житомирщине и на западе Одесской области.
Ветер северо-восточный, умеренный, на Юге усилится до штормовых порывов.
В Киеве в последний вторник мая будет солнечно, без осадков с комфортными +27.
По прогнозам синоптика, в течение недели температура воздуха в Украине будет только повышаться.
Прогноз погоды на вторник, 29 мая, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Суммы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +22...+24
Луганск – 22...+24
Харьков – 22...+24
Киев – +26...+28
Прогноз погоды в Украине на 29 мая
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