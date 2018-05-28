Прогноз погоди на 29 травня: в Україну йде спека

Погода у вівторок, 29 травня, у більшості областей України буде доволі спекотною і переважно без опадів у регіонах.

Як інформує синоптик Наталка Діденко, у більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах +23+29.

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Проте невеликі опади таки можливі на Вінниччині, Житомирщині та на заході Одеської області.

Вітер північно-східний, помірний, на Півдні посилиться до штормових поривів.

У Києві в останній вівторок травня буде сонячно, без опадів із комфортними +27.

За прогнозами синоптика, впродовж тижня температура повітря в Україні лише підвищуватиметься.

Прогноз погоди на вівторок, 29 травня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +22…+24

Луганськ – 22…+24

Харків – 22…+24

Київ – +26…+28



Прогноз погоди в Україні на 29 травня