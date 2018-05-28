Прогноз погоди на 29 травня: в Україну йде спека
Погода у вівторок, 29 травня, у більшості областей України буде доволі спекотною і переважно без опадів у регіонах.
Як інформує синоптик Наталка Діденко, у більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах +23+29.
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Проте невеликі опади таки можливі на Вінниччині, Житомирщині та на заході Одеської області.
Вітер північно-східний, помірний, на Півдні посилиться до штормових поривів.
У Києві в останній вівторок травня буде сонячно, без опадів із комфортними +27.
За прогнозами синоптика, впродовж тижня температура повітря в Україні лише підвищуватиметься.
Прогноз погоди на вівторок, 29 травня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +22…+24
Луганськ – 22…+24
Харків – 22…+24
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні на 29 травня
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