Ведомство обратилось к гражданам с просьбой предоставить транспорт с повышенной проходимостю. Также пограничникам нужны водители.
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Полный текст сообщения:
Пограничникам в западных областях срочно нужна техника повышенной проходимости и водители!
Пограничники обращаются ко всем небезразличным с просьбой помочь с полноприводной легковой и грузовой автомобильной техникой, пассажирскими автобусами.
Указанный транспорт необходим для выполнения боевых задач по обороне нашего государства. А также обращаемся к гражданам, которые имеют возможность при необходимости осуществить перевозку личного состава и грузов собственным автотранспортом.
Если можете помочь, звоните по телефону:
(067)-927-02-64 – Черновицкий пограничный отряд;
(050)-236-51-56 – Мукачевский пограничный отряд;
(068)-598-48-75 – Чопский пограничный отряд;
(068)-649-24-95 – Львовский пограничный отряд;
(067)-680-68-41 – г. Великие Мосты, Кинологический учебный центр (Львовская область);
(098)-573-33-44 – Луцкий пограничный отряд;
Спасибо за поддержку! Вместе к победе!