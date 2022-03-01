Відомство звернулося до громадян з проханням надати транспорт з підвищеною прохідною здатністю. Також прикордонникам потрібні водії.

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Прикордонникам у західних областях терміново потрібні техніка підвищеної прохідності та водії!

Прикордонники звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти з повнопривідною легковою та вантажною автомобільною технікою, пасажирськими автобусами.

Зазначений транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави. А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом.