Как объяснили в ГПСУ, в ближайшее время ведомство начнет работу по закупке средств, которые будут позволять это сделать.

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По информации начальника управления организации пограничной службы Сергея Вороного, с помощью дронов нарушители в большинстве своем переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей.

Поэтому ГПСУ инициировала ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые были поддержаны высшими органами власти.

Хочу подчеркнуть, что в таком случае оружие применяется без предупреждения,

– заявил Сергей Вороный.

Добавим, что на днях вступили в силу изменения закона "О Государственной пограничной службе Украины", которыми, в частности, разрешили сотрудникам ГПСУ применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства.

Что предусматривают изменения

Закон дает пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный осмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинять вред жизни или здоровью людей.

лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный осмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинять вред жизни или здоровью людей. Пограничники теперь смогут прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска через государственную границу. Закон позволяет им использовать наручники , шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства. Законопроект также позволяет использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.

Работники пограничной службы смогут использовать огнестрельное оружие для: