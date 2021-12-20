Як пояснили у ДПСУ, найближчим часом відомство почне роботу із закупки засобів, які дозволятимуть це зробити.
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За інформацією начальника управління організації прикордонної служби Сергія Вороного, за допомогою дронів порушники здебільшого переправляють контрабандні сигарети, але не виключено, що безпілотники можуть використовуватися й для інших незаконних цілей.
Тож через це ДПСУ ініціювала низку змін до нормативно-правових актів, які були підтримані вищими органами влади.
Хочу наголосити, що в такому випадку зброя застосовується без попередження,
– заявив Сергій Вороний.
Додамо, що днями набрали чинності зміни до закону "Про Державну прикордонну службу України", яким, зокрема, дозволили співробітникам ДПСУ застосовувати проти дронів-порушників зброю та спецзасоби.
Що передбачають зміни
- Закон дає прикордонникам право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, транспортних засобів та проводити особистий огляд затриманих. Також вони можуть оглядати й, в разі необхідності, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдавати шкоди життю або здоров'ю людей.
- Прикордонники відтепер зможуть припиняти протиправні дії при блокуванні пунктів пропуску через державний кордон. Закон дозволяє їм використовувати наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної й дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу.
- Законопроєкт також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби у разі загрози їхньому життю або здоров'ю, захисту людей від нападу, звільнення заручників або незаконно позбавлених волі осіб.
Працівники прикордонної служби зможуть використовувати вогнепальну зброю для:
- зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людини,
- примусового припинення польоту безпілотного літального апарату, що здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Держприкордонслужби,
- недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою і запобігти угон повітряного судна.