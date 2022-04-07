Враг покинул снаряды для танков

В Государственной пограничной службе сообщили, что обнаружили российские боеприпасы. Оккупанты оставили их, когда бежали с территории Украины.

Стоящее Ежедневно на освобожденной Киевщине спасатели обнаруживают 4 – 5 тысяч взрывоопасных предметов

Сообщается, что российские военные оставили в Черниговской области снаряды для танков. Они были обнаружены в лесу и возле грунтовой дороги.

Пограничники в Черниговской области обнаружили боеприпасы, которые отступая, оставили рашисты. В лесу и возле грунтовой дороги орки, которые спешно отступали, оставили снаряды для танков,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Также украинские пограничники опубликовали фотографии российских боеприпасов, которые они обнаружили.



Российские боеприпасы / Фото пограничников



Российские боеприпасы / Фото пограничников



Российские боеприпасы / Фото пограничников

Стоит внимания – Когда Россия перейдет ко второй фазе наступления: комментарий Ягуна: смотрите видео