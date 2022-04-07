Ворог покинув снаряди для танків

У Державній прикордонній службі повідомили, що виявили російські боєприпаси. Окупанти залишили їх, коли тікали з території України.

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Повідомляється, що російські військові залишили на Чернігівщині снаряди для танків. Їх було виявлено в лісі та біля ґрунтової дороги.

Прикордонники на Чернігівщині виявили боєприпаси, які відступаючи залишили рашисти У лісі та біля ґрунтової дороги орки, які поспіхом відступали, залишили снаряди для танків,

– йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Також українські прикордонники опублікували світлини російських боєприпасів, які вони виявили.



Російські боєприпаси / Фото прикордонників



Російські боєприпаси / Фото прикордонників



Російські боєприпаси / Фото прикордонників

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