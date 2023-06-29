Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Отмечают, что враг понес потери, а один воин из вражеской ДРГ сбежал.

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Двое диверсантов уничтожены

На днях пограничное подразделение остановило попытку проникновения в тыл наших войск диверсионно-разведывательной группы противника. Намерение вражеских сил перейти через линию фронта заметили пограничники на позициях возле Марьинки, на Донбассе,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничники под вечер в дождливую погоду заметили скрытое перемещение трех захватчиков в межпозиционное пространство. По противнику открыли огонь на поражение.

В результате пограничники ликвидировали двух диверсантов, еще один оккупант скрылся.

Важно ! Вооруженные Силы Украины удерживают Марьинку уже около 16 месяцев. В то же время, за это время россияне буквально разрушили город постоянными обстрелами.

Ситуация в Марьинке:

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Российские оккупанты несколько уменьшили количество штурмов вблизи Марьинки. Скорее всего, это произошло по двум причинам: