Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Отмечают, что враг понес потери, а один воин из вражеской ДРГ сбежал.
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Двое диверсантов уничтожены
На днях пограничное подразделение остановило попытку проникновения в тыл наших войск диверсионно-разведывательной группы противника. Намерение вражеских сил перейти через линию фронта заметили пограничники на позициях возле Марьинки, на Донбассе,
– говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что пограничники под вечер в дождливую погоду заметили скрытое перемещение трех захватчиков в межпозиционное пространство. По противнику открыли огонь на поражение.
В результате пограничники ликвидировали двух диверсантов, еще один оккупант скрылся.
Ситуация в Марьинке:
Согласно данным Генштаба ВСУ, враг сосредоточил основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
Российские оккупанты несколько уменьшили количество штурмов вблизи Марьинки. Скорее всего, это произошло по двум причинам:
- личный состав кадыровцев переместился с этого направления на территорию России из-за попытки мятежа и конфликта владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
- украинские военные уничтожают значительное количество захватчиков на этом направлении.