Про це повідомила пресслужба ДПСУ. Наголошують, що ворог зазнав втрат, а один вояка із ворожої ДРГ утік.

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Двох диверсантів знищено

Днями прикордонний підрозділ зупинив спробу проникнення у тил наших військ диверсійно-розвідувальної групи противника. Намір ворожих сил перейти через лінію фронту виявили прикордонники на позиціях біля Мар'їнки, що на Донеччині,

– йдеться в повідомленні.

В ДПСУ розповіли, що прикордонники надвечір у дощову погоду помітили приховане переміщення трьох загарбників до міжпозиційного простору. По противнику відкрили вогонь на ураження.

У результаті прикордонники ліквідували двох диверсантів, ще один окупант утік.

Важливо! Збройні Сили України утримують Мар'їнку вже майже 16 місяців. Водночас за цей час росіяни буквально зруйнували місто постійними обстрілами.

Ситуація в Мар'їнці:

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Російські окупанти дещо зменшили кількість штурмів поблизу Мар'їнки. Найімовірніше це сталось з двох причин: