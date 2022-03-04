К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Новость дополняется…
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
В Госпогранслужбе обеспечили пропуск более 800 грузов гуманитарной помощи. Их осуществляли в упрощенном и внеочередном порядке.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Новость дополняется…
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!