Зокрема, у Держприкордонслужбі забезпечують пропуск вантажів. Повідомили, що здійснили їх уже понад 800 разів.

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Через війну пропуск транспорту, яким в Україну переміщують гуманітарні вантажі, змінили. Тепер його здійснюють у спрощеному режимі. Також немає черг.

З яких саме країн надходить допомога

Прикордонники разом із представниками інших контрольних служб докладають чимало зусиль. Вони намагаються здійснювати пропуск подібних вантажів максимально оперативно, адже від цього залежить доля людей.

Зокрема, з початку вторгнення Росії прикордонники Західного регіонального управління здійснили пропуск 834 авто та 19 вагонів, якими в Україну доправляють гуманітарну допомогу.

Допомогу надають не лише з Польщі, Словаччини та Угорщини. Також доєднуються такі держави, як:

Німеччина;

Словенія;

Чехія.