Они пытались скрытно пробраться на позиции Вооруженных сил Украины.

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Но попытка была безуспешна. В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага не с цветами, а с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Так ряды "двухсотых" российских военных пополнились.

По состоянию на утро 31 марта в ряды "двухсотых" украинские защитники отправили 17 500 российских наемников.

Потери врага по состоянию на 31 марта

Личный состав – 17 500 человек.

Танки – 614 единиц.

Боевые бронированные машины – 1735 единиц.

Артиллерийские системы – 311 единиц.

РСЗО – 96 единиц.

Средства ПВО – 54 единиц.

Самолеты – 135 единиц.

Вертолеты – 131 единица.

Автомобильная техника – 1201 единица.

Корабли/катера – 7 единиц.

Цистерн с топливом – 75 единиц.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единиц.

Специальная техника – 22 единиц.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.