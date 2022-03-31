Они пытались скрытно пробраться на позиции Вооруженных сил Украины.

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Но попытка была безуспешна. В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага не с цветами, а с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Так ряды "двухсотых" российских военных пополнились.

По состоянию на утро 31 марта в ряды "двухсотых" украинские защитники отправили 17 500 российских наемников.

Потери врага по состоянию на 31 марта

  • Личный состав – 17 500 человек.
  • Танки – 614 единиц.
  • Боевые бронированные машины – 1735 единиц.
  • Артиллерийские системы – 311 единиц.
  • РСЗО – 96 единиц.
  • Средства ПВО – 54 единиц.
  • Самолеты – 135 единиц.
  • Вертолеты – 131 единица.
  • Автомобильная техника – 1201 единица.
  • Корабли/катера – 7 единиц.
  • Цистерн с топливом – 75 единиц.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единиц.
  • Специальная техника – 22 единиц.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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