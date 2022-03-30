Историю об обстрелах завалов, где находились украинские бойцы, сообщили в МВД.

Случилось это в Донецкой области, где оккупанты заняли один из поселков. С ними в бой вступили подразделение пограничников вместе с бойцами ВСУ.

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Пограничники огнем из станковых гранатометов уничтожили 4 огневых точки противника, повредили пять единиц вражеского транспорта и нанесли немалые потери живой силе рашистов.

Из-за вражеского огня, пограничники были вынуждены сменить позиции. Они укрылись в одном из подвалов.

Но впоследствии в это здание попал артснаряд, разрушив его. Завалы заблокировали выход пограничникам, а один из бойцов получил ранения.

Бойцам пришлось пробивать выход из-под завалов. В то же время местность продолжали обстреливать, в том числе минами и артснарядами.

Вычислив промежутки между вражескими обстрелами, пограничники со всем оружием были эвакуированы. Среди первых вынесли раненого собрата.

Враг не заметил, что украинцы покинули это укрытие, так что еще долго продолжал обстреливать развалины.