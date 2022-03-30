В 2008 году Россия начала войну против Грузии, в итоге оккупировав Абхазию и Южную Осетию. С тех пор там оставались русские оккупационные войска.

В 2022 году Россия начала войну против Украины. Но на этот раз оккупант понес немалые потери, за месяц потеряв более 17 тысяч военных.

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Чтобы восполнить эти потери и укомплектовать свою армию, россияне вынуждены вывести часть войск с территории Грузии. Так, были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

До этого Россия уже вывела своих миротворцев из зоны конфликта между Азербайджаном и Арменией, чем сразу и воспользовались азербайджанцы .