У 2008 році Росія розпочала війну проти Грузії, у підсумку окупувавши Абхазію та Південну Осетію. З того часу там залишалися російські окупаційні війська.

У 2022 році Росія розпочала війну проти України. Та цього разу окупант зазнав чималих втрат, за місяць втративши понад 17 тисяч військових.

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Щоб заповнити ці втрати та укомплектувати свою армію, росіяни змушені забрати частину військ з території Грузії. Так, було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

До цього Росія вже вивела своїх "миротворців" із зони конфлікту між Азербайджаном та Вірменією, чим одразу і скористалися азербайджанці.

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