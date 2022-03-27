В Азербайджані наголосили, що позиції у селі Фаррух, яке є частиною суверенної території країни, як і в прилеглих до нього гірських районах, не змінилися. Також вони наголосили, що Росія неправильно вказала назву цього населеного пункту.

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Азербайджан відповів на заяви Росії

Міністерство оборони Азербайджану додало, що дані про вивід військ з цих територій не відповідають дійсності, додавши, що їхня армія повністю контролює ситуацію у регіоні.

Крім того, азербайджанська сторона повідомила, що заяви Росії про порушення режиму припинення вогню Азербайджаном також не є правдою. У відомстві також ще раз нагадали, що в Азербайджані немає адміністративно-територіальної одиниці "Нагірний Карабах".

А використання цього терміну Росією 26 та 27 березня – це вияв неповаги до визнаної міжнародною спільнотою, в тому числі й офіційною Москвою, територіальної цілісності Азербайджану.

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