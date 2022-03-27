Зеленський в інтерв'ю російським опозиційним ЗМІ наголосив, що у місті – гуманітарна катастрофа. Туди неможливо привезти продукти, ліки та воду. Російські окупанти обстрілюють гуманітарний конвой та вбивають водіїв.

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Український лідер розповів, що з Маріуполя російські окупанти силоміць вивезли людей. Серед них – понад дві тисячі дітей. Зеленський наголосив: наразі невідомо – їх вивезли з батьками чи без. Це – катастрофа.

Президент заявив, що у Маріуполі – є українські війська. Саме тому у ту частину міста не змогли зайти російські окупанти. Зеленський розповів: він намагається хоча б раз у два дні вийти на зв'язок з військовими. Президент дав їм вибір. Герої обрали залишатися у місті. Українські захисники сказали, що не покинуть поранених та навіть вбитих. Тіла загиблих лежать на вулицях.

Вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких хочуть поховати,

– заявив Зеленський.

Президент розповів, що тіла хотіли вивезти з Маріуполя. Однак російські окупанти не дали цього зробити.

Повне інтерв'ю Зеленського для російських опозиційних ЗМІ: дивіться відео