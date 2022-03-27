Зеленский в интервью российским оппозиционным СМИ подчеркнул, что в городе гуманитарная катастрофа. Туда невозможно привезти продукты, лекарства и воду. Российские оккупанты обстреливают гуманитарный конвой и убивают водителей.

Заметьте Наши города горят, но наши сердца пылают решительностью, – Елена Зеленская на марафоне Save Ukraine

Украинский лидер рассказал, что из Мариуполя российские оккупанты силой вывезли людей. Среди них – более двух тысяч детей. Зеленский подчеркнул: пока неизвестно – их вывезли с родителями или без. Это – катастрофа.

Президент заявил, что в Мариуполе есть украинские войска. Поэтому в ту часть города не смогли зайти российские оккупанты. Зеленский рассказал, что он пытается хотя бы раз в два дня выйти на связь с военными. Президент дал им выбор. Герои выбрали оставаться в городе. Украинские защитники сказали, что не покинут раненых и даже убитых. Тела погибших лежат на улицах.

Они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых хотят похоронить,

– заявил Зеленский.

Президент рассказал, что тела хотели увезти из Мариуполя. Однако российские оккупанты не дали этого сделать.

Полное интервью Зеленского для российских оппозиционных СМИ: смотрите видео