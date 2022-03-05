С беглецами провели профилактически разъяснительную работу. За границу никого не упустили.

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Теперь военнообязанные поют гимн и собираются в военкомат. Говорят, что по собственному желанию, но правоохранители проконтролируют, чтобы не передумали,

– рассказали в ГПСУ.

Пограничники иронически подчеркнули, что, чтобы попасть в военкомат, не нужно пытаться нарушить границу. Ведь есть более простой и быстрый способ. В то же время для уклонистов не оставят ни одного шанса.

Смотрите видео с уроком патриотизма от пограничников: