С беглецами провели профилактически разъяснительную работу. За границу никого не упустили.
Читайте также Украинские военные сбили три вражеских вертолета над Николаевом
Теперь военнообязанные поют гимн и собираются в военкомат. Говорят, что по собственному желанию, но правоохранители проконтролируют, чтобы не передумали,
– рассказали в ГПСУ.
Пограничники иронически подчеркнули, что, чтобы попасть в военкомат, не нужно пытаться нарушить границу. Ведь есть более простой и быстрый способ. В то же время для уклонистов не оставят ни одного шанса.
Смотрите видео с уроком патриотизма от пограничников:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!